Gönül Dağı'nın Dilek'i sarı eşarbıyla bambaşka bir havaya büründü! Görenin aklı başından gitti

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, Pakistan’da Hello dergisine kapak oldu. İlhan dergiye verdiği pozlarla ve güzelliği ile beğeni rekorları kırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, herkesin beğendiği ve en sevdiği projeler arasında yer alıyor.

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya'nın başrollerini paylaştığı dizi, bozkırın hikayelerini seyirci ile buluşturuyor.

Bazen hüzünlü bazen eğlenceli anları ile dikkatleri çeken dizide Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterine hayat veriyor.

Daha önce birçok projede yer alan ve ön plana çıkan Gülsim Ali, Gönül Dağı sayesinde popülaritesini artırdı.

Bu dizi ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gülsim Ali, yurt dışında da büyük talep görüyor.

Pakistan’da Hello dergisine kapak olan ve güzelliği ile beğeni toplayan İlhan, görenin aklını başından aldı.

GÜLSİM ALİ İLHAN'IN GÜZELLİĞİ GÜNDEM OLDU

Diriliş’in ardından başrolde oynadığı Gönül Dağı dizisiyle gündemde olan oyuncu Gülsim Ali, Pakistan’da Hello dergisine kapak oldu.

Gülsim Ali'nin dergideki pozlarını görenler, hayranlıklarını dile getirdi. Güzel gözleri ile dikkatleri üzerine çeken Ali, bolca yorum ve beğeni aldı.

Ali büyük bir hayran kitlesi bulunan Pakistan’ın ünlü bir giyim markası ile geçtiğimiz aylarda 2 milyon liralık bir reklam anlaşmasına imza atmıştı.