Gönül Dağı'nın Dilek'i sere serpe merdivene uzandı... O kareleri gören 'Taner kıskançlıktan çatladı' dedi!

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren ve ünü ülke dışına taşan Gülsim Ali İlhan, Pakistan'da yayınlanan bir dergi için kamera karşısına geçti. Genç oyuncu, güzelliği ile büyüledi.

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde yer aldığı dizi, bozkırın hikayelerini seyirci ile buluşturuyor.

Her hafta farklı bir hikayeyi seyircisi ile buluşturan dizide Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterine hayat veriyor.

Taner'in en büyük aşkı olan Dilek'e hayat veren Gülsim Ali, bu dizi sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Herkesin sevdiği bir isim haline gelen Gülsim Ali; Dilek'in naif, sakin ve yardımsever tavrını ekran karşısına başarı ile yansıtıyor.

Taner'i canlandıran Berk Atan ile iyi bir uyum yakalayan ve beğenilen Gülsim Ali İlhan, Pakistanlıların gözdesi oldu.

Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynayan ve yurt dışında o dönemden itibaren tanınmaya başlayan genç oyuncu, Pakistan'da yayınlanan bir dergiye kapak oldu.

GÜLSİM ALİ'NİN GÜZELLİĞİ NEFES KESTİ

Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle kalpleri fetheden güzel oyuncu Gülsim Ali, merdivenlere uzanıp sere serpe poz verdi.

Ali'nin pozlarına, ''Maşallah'', ''Dupduru bir kadınsın'' ve ''Kalbim duracak'' gibi sayısız yorum yapıldı.

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali, 2012 yılında yayınlanan Son Yaz Balkanlar dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilen Ali, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

İŞTE GÜLSİM ALİ'NİN O POZLARI