Gönül Dağı'nın Dilek'i süper mini elbisesiyle güneş banyosu yaptı! 'Seni böyle bilmezdik be'

Gönül Dağı'nın Dilek'i süper mini elbisesiyle güneş banyosu yaptı! 'Seni böyle bilmezdik be'

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile adından söz ettiren Gülsim Ali'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mavi elbiseli poz, görenin aklını başından aldı.

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya gelen Gülsim Ali, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisi ile oyunculuğa adım atan Ali, Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hanım Köylü dizisinde kariyerine devam etti.

Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan karakterine hayat veren ve bu sayede daha çok tanınan oyuncu, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal'i canlandırdı.

Güzel ismin aldığı bu projeler kariyerinde büyük başarılar olarak görülürken, TRT'de ekrana gelen Gönül Dağı ise parlamasına vesile oldu.

Gönül Dağı dizisinde 2 sezon boyunca Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, vedası ile herkesi gözyaşlarına boğdu.

Hikayesi bittiği için projeden ayrıldığını duyuran Gülsim Ali, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Fotoğraf çektirmeyi çok seven oyuncunun mavi elbisesi ile verdiği poz, herkesin aklını başından almaya yetti.

Hayranlarından yorum ve beğeni alan Gülsim Ali'nin yeni sezonda ekranda olup olmayacağı ise merak konusu...

Gülsim Ali büyüledi

Sosyal medya hesabından paylaştığı mini elbisesi ile göz dolduran Gülsim Ali, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Pozlarını peş peşe paylaşan Gülsim Ali'ye, "Bu ne güzellik" diye soran hayranları fotoğrafa ise binlerce kalp emojisi koydu.

Diziden ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönen ve özel çekimler için kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanarak hayranlarını mest ediyor.