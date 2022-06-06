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Gönül Dağı'nın Dilek'i uçuş uçuş elbisesi ve dekoltesi ile 'Dilek cidden ölmüş' dedirtti!

Gönül Dağı'nın Dilek'i uçuş uçuş elbisesi ve dekoltesi ile 'Dilek cidden ölmüş' dedirtti!

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile göz dolduran Gülsim Ali, son paylaştığı karelerle güzelliğini bir kez daha hayranlarının gözü önüne serdi.