- Haberler
- Medya Haberleri
- Gönül Dağı'nın Dilek'i uçuş uçuş elbisesi ve dekoltesi ile 'Dilek cidden ölmüş' dedirtti!
Gönül Dağı'nın Dilek'i uçuş uçuş elbisesi ve dekoltesi ile 'Dilek cidden ölmüş' dedirtti!
- 06.06.2022 - 17:52
18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya gelen Gülsim Ali, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.
Güzel isim ilk olarak 2012 yılında yayınlanan ve başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı.
Oyunculuğa ara vermeyen Gülsim Ali, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü canlandırdı.
Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da da Aslıhan'ı canlandıran Gülsim Ali, asıl çıkışını Gönül Dağı dizisinde yaptı.
Gönül Dağı'nda iki sezon boyunca Dilek Kaya karakterine hayat veren Gülsim Ali, vedasıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.
Diziden hikayesi bittiği için ayrılan Gülsim Ali, yeni sezonda bambaşka projelerle seyircisinin karşısına çıkacak.
Yeni dizi projesine kadar sosyal medyadan takip edeceğimiz Gülsim Ali, son paylaştığı karelerle herkesi etkiledi.
Gülsim Ali tatilin tadını çıkarıyor
Yoğun temponun ardından dinlenmeye çekilen Gülsim Ali, dekolteli elbisesiyle pozlarını paylaştı.
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali paylaşımına, "Bu fotoğrafların hikâyesini keşke size anlatabilsem, anlatırken gözyaşlarımın aktığı hikâye" notunu düştü.
Hayranları ünlü oyuncuya "Çok güzelsin", "Ağlama üzülme" yorumlarında bulundu.
Gülsim Ali'nin ölerek Gönül Dağı'na veda etmesi ekran başındaki seyirciyi gözyaşına boğdu.
Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın oyunculuğu ise ayakta alkışlandı..