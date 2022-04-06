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    • Gönül Dağı'nın Dilek'ine öyle böyle nazar değmedi! 'Aman bunu Taner görmesin, gönlü başkasına kayar'

    Gönül Dağı'nın Dilek'ine öyle böyle nazar değmedi! 'Aman bunu Taner görmesin, gönlü başkasına kayar'

    Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin sivilceli hali hayranlarını şoke etti. Takipçileri, "Aman bunu Taner görmesin, gönlü başkasına kayar" demekten kendisini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 17:58
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    Gönül Dağı'nın Dilek'ine öyle böyle nazar değmedi! 'Aman bunu Taner görmesin, gönlü başkasına kayar'

    18 Şubat 1995'te Bulgaristan'da dünyaya gelen Gülsim Ali, Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

    İlk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde yer alan Ali, Gönül Dağı sayesinde ününe ün kattı.

    Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan karakteri ile büyük bir çıkış yapan Gülsim Ali, Gönül Dağı'nda hayat verdiği Dilek sayesinde bunu taçlandırdı.

    Dilek ve Taner'in uyumları, aşkları sayesinde herkesin beğenisini kazanan Gülsim Ali, aynı zamanda güzelliği ile ilgi çekiyor.

    Doğallığı ve masmavi gözleri ile herkesin gözdesi olan Ali, Instagram hesabından sık sık pozlarını yayınlıyor.

    Son olarak hikaye kısmından sivilceli bir pozunu yayınlayan Gülsim Ali, hayranlarndan tatlı yorumlar aldı.

    Gülsim Ali'nin sivilceleri

    Gülsim Ali, Instagram hesabının hikaye kısmından sivilceli pozunu paylaştı.

    Bu pozun altına ünlü isim, "Canım sivilceler. 10 gün önce yediğim çekirdek ve cipslerin bedelini hala ödüyorum." ifadelerini düştü.

    Oyuncunun hayranları bu karenin karşısında sessiz kalmadı ve esprili yorumlar havada uçuştu. Bazıları ise "Aman bunu Taner görmesin, gönlü başkasına kayar" demekten kendisini alamadı.

    Gönül Dağı nın Dilek ine öyle böyle nazar değmedi! Aman bunu Taner görmesin, gönlü başkasına kayar #1


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