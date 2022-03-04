Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı o pozuyla göreni aşık etti! 'Ne şanslısın be Elif Hemşire...'

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı o pozuyla göreni aşık etti! 'Ne şanslısın be Elif Hemşire...'

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan'a hayat veren Serkan Kuru, yakışıklılığı ile dikkatleri çekiyor. Son paylaştığı kare ile bolca beğeni alan Kuru, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine ikinci sezon dahil olan Serkan Kuru, Doktor Kenan'a hayat veriyor.

Düğüncü Muammer ve Döndü'nün oğlu, Veysel'in ağabeyini canlandıran Kuru, oyunculuk performansı ile beğeni topladı.

Anne ve babasını bulmak için doğduğu topraklara yani Gedelli'ye gelen Doktor Kenan, mütevazı tavırları ile kasabalının gönlün çaldı.

Veysel ile ilk başlarda yıldızı barışmayan ancak şimdilerde aralarından su sızmayan Doktor Kenan, gönlünü ise Elif Hemşire'ye kaptırdı.

Elif Hemşire ile olan uyumları beğenilen ve diziye kolayca adapte olan Serkan Kuru, sosyal medya hesabını ise aktif kullanmıyor.

Nadiren fotoğraf atan ancak attığı karelerle herkesin beğenisini kazanan Kuru, son paylaştığı poz ile yine övgü dolu yorumlar aldı.

DOKTOR KENAN'IN SOSYAL MEDYA POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Serkan Kuru, 1978 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nü bitiren yakışıklı isim, 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı filmi ile ekran macerasına başladı.

Kara Para Aşk, Kertenkele, Şevkat Yerimdar, Tövbeler Tövbesi, Doktorlar, Emret Komutanım gibi yapımlarda rol alan Kuru, sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu.

Serkan Kuru'nun son paylaşımına beğeni ve yorum yağarken hayranları, "Elif Hemşire baya şanslı" demekten kendisini alamadı.

İŞTE SERKAN KURU'NUN O KARESİ