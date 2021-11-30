Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ının eski halini görenler sakalın önemini fark etti

Gönül Dağı dizisi heyecanlı ve keyifli bölümleriyle devam ederken, diziye Serkan Kuru dahil oldu. Doktor Kenan karakterine hayat vere Kuru, eski hali ile herkesi şaşırttı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin çekimleri, Sivrihasar'da yapılıyor.

İkinci sezonu ile ekrana gelen dizinin başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ve Ecem Özkaya gibi isimler yer alıyor.

Bir kasabada yaşanılan birbirinden farklı öyküleri ekrana getiren dizi, geçtiğimiz hafta heyecanlı anlara sahne oldu.

Öldüğünü sandığı oğlu Yusuf'u bulan ve onun Doktor Kenan olduğunu öğrenen Döndü, herkesi ağlattı.

Döndü, Muammer ve Doktor Kenan'ın kavuşma sahnesi duygusal anlar yaşatırken, Veysel ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ağabeyinin ölmediğini öğrenen ve babası ile arası kötü olan Veysel, onların sarıldığını görünce dondu kaldı.

Dizi bu gelişmelerle sona ererken, oyunculuğuyla dikkati çeken Serkan Kuru gündeme geldi.

Doktor Kenan karakterini başarıyla canlandıran Serkan Kuru'nun eski hali, hayranlarını şoke etti.

SERKAN KURU'NUN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Gönül Dağı dizisine dahil olan Serkan Kuru, amcaoğullarıyla birlikte olacak.

Ramazan, Taner ve Veysel üçlüsüne katılan Doktor Kenan, Döndü ve Muammer'in oğlu olarak seyircisinin karşısına çıktı.

Döndü ve Muammer ile kavuşan Doktor Kenan'ın hikayesini daha fazla öğrenecek olan seyirci, zaman zaman duygusal anlar yaşayacak.

Serkan Kuru hayat verdiği rolü başarı ile taşırken, yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.