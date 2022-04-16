Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ının sakalsız hali Elif Hemşire'yi yıktı! 'Sakal sen nelere kadirsin'

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan'a hayat veren Serkan Kuru'nun sakalsız hali olay oldu. Geçen zamanda yaşadığı değişimi gözler önüne seren Kuru, sakalla beraber ayrı bir havaya bürünmüş..

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının hikayelerini anlatan dizi, Sivrihisar'da çekiliyor.

Bozkırın bağrında çekilen ve oradaki hikayeleri seyirciyle buluşturan dizide yer alan oyuncular, yetenekleriyle dikkati çekiyor.

2. sezonunda da kalplere dokunan sahnelere imza atan diziye dahil olan Serkan Kuru, Doktor Kenan'a hayat veriyor.

Döndü ve Muammer'in oğlu olarak diziye dahil olan ancak onları geç bulan Kenan, hikayesiyle herkesi ağlattı.

Evlatlık olarak büyüdüğünü bilmeyen ve kardeşi dünyaya geldikten sonra ailesinden sevgi göremeyen Kenan, Gedelli'de yeni bir hayat başladı.

Taner ve Ramazan ile amcaoğlu olan Doktor Kenan, Veysel'in arkasında dağ gibi duran bir ağabeyi oldu.

Doktor Kenan'ın hikayesi Elif Hemşire'ye aşık olmasıyla taçlanırken, Serkan Kuru ise başarılı performansı ile göz dolduruyor.

Oyunculuğu ve sempatik halleri sayesinde Gönül Dağı seyircisi tarafından benimsenen Kuru'nun sakalsız halleri ortaya çıktı.

Doktor Kenan'ın eski hali

18 Haziran 1978 yılında Bursa'da dünyaya gelen Serkan Kuru, Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümün'de eğitim aldı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde çıkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede yer aldı.

Son olarak Savaşçı dizisinde yer alan ve ardından Gönül Dağı'na geçen Kuru, başarıları ile göz doldurdu. Yakışıklı oyuncu, Gönül Dağı'nda sevildi ve paylaşımlarıyla mercek altına alındı.

Yakışıklılığı ile beğenilen Serkan Kuru'nun sosyal medya paylaşımları dışında eskiden çektirilmiş karelerini görenler, şaşırdı.

Sakalsız kareleri ile farklı bir havassı olduğu görülen Serkan Kuru'nun son hali daha çok beğenildi. Kuru'nun hayranları, "Elif Hemşire görse yıkılır" tarzında esprili yorumlar yaptı.