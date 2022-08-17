Gönül Dağı'nın efsane çiftinden yeni kare! Ayrılacakları söylenmişti ama...

Gönül Dağı dizisinde yer alan Zümre Meğreli ve Serkan Kuru ikilisinden yeni sezon karesi geldi. Kenan ve Elif'i canlandıran ikilinin aşkları, yeni sezonda da tam gaz devam edecek gibi duruyor.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, Anadolu insanının sımsocak hikayelerini ekrana taşıdı.

İki sezon boyunca evlerimize konuk olan dizinin özellikle sezon finali, herkesin gözyaşlarını akıttı.

Sezon finalinde uzun zamandır aşkları ile herkesi etkileyen Asuman ve Ramazan'ın düğünü gerçekleşti.

Ancak Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ölerek diziye veda etmesi Gönül Dağı hayranlarını şaşırttı.

Dilek'in bebeğini doğurduktan sonra ölmesi ve Berk Atan'ın hayat verdiği Taner karakterinin gözyaşları, seyirciyi bambaşka bir yolculuğa çıkardı.

Dilek ve Taner'in ayrılması Gönül Dağı izleyenlerini üzerken, Elif ile Doktor Kenan'ın güzel giden aşkları ise sevince neden oldu.

Yeni sezonda aşklarının devam edip etmeyeceğine dair şüpheler vardı ancak Zümre Meğreli ve Serkan Kuru'dan yeni kare geldi.

ElKen olarak Twitter üzerinden gündem olan Serkan Kuru ve Zümre Meğreli'nin karesi, izleyenleri heyecanlandırdı.

ElKen geri dönüyor

İlk sezon Taner'i seven ancak karşılık bulamayan Elif, kasabaya gelen Doktor Kenan sayesinde kalbini yeniden aşka açtı.

Elif'i canlandıran Zümre Meğreli'nin güzelliği ve naifliği ile Kenan'a hayat veren Serkan Kuru'nun yakışıklılığı başarılı bir uyuma neden oldu.

Dizinin sezon finali vermesine yakın birleşen bu iki karakter, ekrana bambaşka bir soluk getirdi.

3. sezon çekimleri için Sivrihisar'a giden Zümre Meğreli ve Serkan Kuru, hayranları için samimi bir kare yayınladı.

İkilinin yayınladığı bu kare, Twitter üzerine Elken olarak hemen gündeme girdi ve beğeni rekoru kırdı.

İŞTE YENİ SEZON KARESİ