Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'nin pozları Instagram'ı salladı! Güzelliğiyle mest etti

Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire karakterine hayat veren Zümre Meğreli, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Meğreli, güzelliğiyle de takipçilerini büyüledi.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, senaryosunu Ali Asaf Elmas'ın kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına toplamayı başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamları evlerimize konuk oluyor.

Oyuncu kadrosu ve içleri ısıtan hikayesi ile dikkatleri çeken Gönül Dağı, yeni ve genç yüzlere fırsat tanımaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de güzel oyuncu Zümre Meğreli...

Dizide hayat verdiği Elif Hemşire karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Zümre Meğreli, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı kareleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

GÜZELLİĞİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

1988 yılında Ankara'da dünyaya gelen Zümre Meğreli, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Meğreli, 2020 yılında kadrosuna dahil olduğu Gönül Dağı dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Meğreli, duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

İşte, Gönül Dağı'nın Elif Hemşire'si Zümre Meğreli'nin Instagram paylaşımları…















