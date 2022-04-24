Gönül Dağı'nın Elif'i bikinisiyle güneşlendi, kareleri peş peşe yayınladı! 'Bu kız ne kadar açıldı'

Gönül Dağı'nın Elif'i bikinisiyle güneşlendi, kareleri peş peşe yayınladı! 'Bu kız ne kadar açıldı'

Gönül Dağı dizisinde Elif karakterine hayat veren Zümre Meğreli, sosyal medya üzerinden paylaştığı yaz kareleri ile dikkatleri üzerine çekti. Meğreli'nin güzelliği yorum ve beğeni rekoru kırdı.

Gönül Dağı dizisinin sevilen ismi Zümre Meğreli, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Elif Hemşire'ye hayat veren Meğreli, karakteri ve oyunculuğu ile beğeni topladı.

Elif Hemşire'nin güzelliği ve sempatikliğini herkese yansıtan Zümre Meğreli, Gönül Dağı sayesinde ününe ün kattı.

Meğreli'nin rol arkadaşı Serkan Kuru ile olan uyumu ise seyircinin hayran olduğu bir diğer konu..

İkilinin aşkı ve hayata dair yaşadığı acı tecrübelerde buluşmaları, dizinin adı gibi gönülleri fethetmeyi başardı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Meğreli, Gönül Dağı'ndan önce ise birçok tiyatro sahnesinde boy gösterdi.

Doğallığı seven yapısı, güzelliği ve özellikle güzel gözleri sayesinde sevilen isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Yazdan kalma kareleri yayınlayan ve denizde çok eğlendiği görülen Zümre Meğreli, fiziği ve güzelliği sayesinde görenleri mest etti.

Zümre Meğreli'nin güzelliği

Gönül Dağı'nın masum hemşiresi Zümre Meğreli'nin bikinili pozlarına yorum yağdı. Güzelliğini konuşturan oyuncu, doğallığa verdiği önemi gözler önüne serdi.

Güneşin göz kamaştıran ışıkları altında sahilde koşturan Meğreli, hayranlarını mest etti ve diziye atıf yapılarak yorumlar geldi.

Bazıları, "Seni böyle Gedelli'ye almazlar" derken bazıları ise "Elif Hemşire'nin maşallahı varmış" demekten kendisini alamadı.

Gönül Dağı sayesinde genç isimler arasında yıldızı parlayan oyuncu, kariyer açısından zirve günlerini yaşıyor.