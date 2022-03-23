Gönül Dağı'nın Elif'i kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle nabız yükseltti! 'Doktor Kenan elini çabuk tut'

Gönül Dağı dizisinde Elif Hemşire karakterine hayat veren Zümre Meğreli, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Yaz aylarından bir karesini paylaşan oyuncu, fiziği ile görenleri büyüledi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda da reyting rekorları kırmayı başardı.

Bozkırın ortasında çekilen ve bozkırda yeşermeye çalışan gençlerin hikayelerini konu alan dizi, Neşet Ertaş türküleriyle kulakların pasını siliyor.

Aile kavramını öne çıkaran ve karşılıksız yapılan iyilikleri gösteren dizi, genç oyuncuları ile dikkatleri çekiyor.

Birbirinden yetenekli oyunculara şans veren dizide yer alan Zümre Meğreli, hayat verdiği Elif karakteriyle tanındı.

Elif'in imkansız aşklarını, fedakar ruhunu ve yaşadığı aile acısını ustalıkla ekrana yansıtan Zümre Meğreli, son bölümlerde daha çok ön plana çıktı.

Doktor Kenan'la yaşadıklarının ekrana gelmeye başladığı bölümlerde, babasının böbreğini alıp kaçması ise herkesi üzdü.

Herkesin üzüldüğü ve sevdiği bir isim haline gelen Meğreli, sosyal medyanın ise en güzel karelerini paylaşan isimlerinden birisi.

Sosyal medya hesabından birbirinden güzel pozlarını paylaşan Meğreli, masmavi gözlerini ön plana çıkarmayı ihmal etmiyor.

Yaz karelerini paylaşarak herkesin aklını başından alan Meğreli'ni masmavi kısacık elbisesi ve sırt dekoltesi hayranlarından tam not aldı.

ELİF HEMŞİRE GÖZ DOLDURDU

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren genç ve güzel isim, oyunculuk alanında ilerlemeye devam ediyor.

Tiyatronun yanı sıra hayat verdiği Elif Hemşire karakteriyle beğenilen Zümre Meğreli, sosyal medya hesabından doğal karelerini yayınlıyor.

Yayınladığı her karede doğal ve makyajsız olduğu görülen Meğreli, hayranlarından bu anlamda övgü oldu mesajlar alıyor.

Yazdan kalma masmavi elbisesiyle çektirdiği karesini paylaşan Meğreli, sırt dekoltesi ile "Vay" dedirtti.

Minicik elbisesi ve sırt dekoltesiyle kusursuz fiziğini ortaya koyan Meğreli için bazıları ise diziye atıf yaparak,"Doktor Kenan kıskançlıktan ölecek." dedi.