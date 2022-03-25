Gönül Dağı'nın Fadime'si kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! 'Aman Allah'ım bu nasıl güzellik'

Gönül Dağı'nın Fadime'si kasığına kadar yırtmacıyla nefes kesti! 'Aman Allah'ım bu nasıl güzellik'

Gönül Dağı'nın Fadime'si olarak akıllara kazınan Cemre Melis Çınar, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde rol alıyor. Güzelliğiyle beğeni toplayan Çınar, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği, TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Neşet Ertaş'ın müzikleriyle kulakların pasını silen dizi, birbirinden genç ve yetenekli isimleri de bir araya getiriyor.

Bu yetenekli isimlerden biri de dizide Cemile'nin ablası, dişçi Musa'nın kızı Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cemre Melis Çınar'dı.

Fadime rolünü başarıyla canlandıran ve izleyicilere sevdiren Cemre Melis Çınar, hikayesi bittiği için diziye veda etmişti.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Çınar, dizide Asiye'nin yakın arkadaşı Meral karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

13 Mayıs 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Cemre Melis Çınar, Marmara Üniversitesi televizyon bölümünden mezun oldu.

2005 yılında oyunculuğa adım atan Cemre Melis Çınar, Mask-kara Tiyatrosu'na çıktı ve birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Elif, Kaçak Gelinler, Cenaze İşleri, Bir Umut Yeter ve İçimdeki Hazine gibi dizi ve filmlerde boy gösteren Çınar, uzun süre dans eğitimleri aldı.

Kırmızı Oda, Gönül Dağı ve Kaderimin Oyunu dizileriyle ününe ün katan başarılı oyuncu, aynı zamanda çok iyi Kick Box Sporcu'sudur.

CESUR POZLARIYLA NEFES KESTİ

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi olan güzel oyuncu Cemre Melis Çınar, iddialı paylaşımlarıyla nefes kesti.

Cemre Melis Çınar'ın, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kıyafetleriyle çekildiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

30 yaşındaki oyuncuya, ''Aman Allah'ım bu nasıl güzellik'', ''Yandı buralar'', ''Baş döndürücü güzellik'', ''Of eridik'' ''Muhteşem olmak zorunda mısın'' yorumları yapıldı.