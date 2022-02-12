Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin bakın hangi oyuncuyla evliymiş! 6 yıldır beraberler...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Günşıl karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülhan Tekin, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Meğer Tekin'in eşi de kendisi gibi oyuncuymuş...

Anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini kazanan TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Çekimleri Sivrihisar'da sürdürülen dizide birbirinden yetenekli ve usta isimler yer alıyor. Bu isimlerden biri olan Gültan Tekin, Ramazan'ın annesi Günşıl karakterine hayat veriyor.

Günşıl karakterini herkese sevindiren ve rolünün altından başarıyla kalkan Tekin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GÜLHAN TEKİN'İN EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

3 Mayıs 1975 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Gülhan Tekin, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler Bunlar ile karşımıza çıktı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında başarılı bir iş çıkaran Tekin, Hükümet Kadını filminde rol aldı.

Gülhan Tekin, meslektaşı Hasan Elmas ile Hükümet Kadın filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini 2015 yılında nikah masasına taşıdı.

İkili, birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmail etmiyor. Takipçileri, ''Çok yakışıyorsunuz'', ''Harikasınız'' ve ''Siz hiç ayrılmayın'' gibi yorumlarda bulunuyor.