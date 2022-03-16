Gönül Dağı'nın Halime'si Şebnem Dilligil'in eşine bakın! Meğer o da çok ünlüymüş, hepimiz tanıyoruz...

Gönül Dağı'nın Halime'si Şebnem Dilligil'in eşine bakın! Meğer o da çok ünlüymüş, hepimiz tanıyoruz...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner'in annesi Halime rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Şebnem Dilligil, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Dilligil'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, anlattığı hikayelerle içleri ısıtmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman güldürüyor.

Birbirinden yetenekli ve usta isimlerin yer aldığı dizide usta oyuncu Şebnem Dilligil, Taner'in annesi Halime karakterine hayat veriyor.

Halime karakterini başarıyla canlandıran ve herkese sevdiren Şebnem Dilligil'in kameralar ardındaki hayatı merak konusu oldu.

Şebnem Dilligil'in eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BİRÇOK GÜÇLÜ YAPIMDA ROL ALDI

1960 yılında Ankara'da dünyaya gelen Şebnem Dilligil, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Bir süre Devlet Tiyatroları'nda çalışan Şebnem Dilligil, sayısız tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Oyunculuğa 2004 yılında yer aldığı ''Büyük Buluşma'' adlı diziyle adım atan Dilligil; Geniş Aile, Kuzey Güney, Karadayı, Yılanların Öcü, Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü yapımlarda rol aldı.

Karadayı'nın Safiye'si, Bir Zamanlar Çukurova'nın Naime'si olarak akıllara kazınan ve şimdilerde Gönül Dağı dizisinde rol alan Şebnem Dilligil hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

Ünlü oyuncu Şebnem Dilligil, kendisi gibi oyuncu Rahmi Dilligil ile evli.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Rahmi Dilligil, uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda genel müdürlük yaptı.

Son olarak ''Maria ile Mustafa'' adlı dizide rol alan Rahmi Dilligil; Acı Tatlı Ekşi, Yedi Güzel Adam, Bitmeyen Şarkı ve Aşk Yakar gibi yapımlarda oynadı.

İlk evliliğini Ayşenil Şamlıoğlu ile yapan Rahmi Dilligil'in bu evlilikten Tuna adında bir çocuğu oldu. Rahmi Dilligil, daha sonra Şebnem Dilligil ile nikah masasına oturdu.

Meslektaşı Rahmi Dilligil ile evliliği hakkında konuşan Şebnem Dilligil, ''Rahmi'yle birbirimizi mektep yıllarından ismen tanıyorduk. Sonradan tiyatro çalışmalarında yolumuz kesişti. Samimi bir arkadaşlığımız yoktu fakat tanışıyorduk. 30'lu yaşların başında arkadaşlığımız başladı sonradan beraberliğe döndü bu dostluk. Ve ardından izdivaç… Arkadaşlığımız, dostluğumuz evliyken de devam etti. Uzun senelerdir beraberiz ve bu beraberliğin sırrı arkadaşlık diyebilirim. İlişkinin elle tutulabilmesi için önce saygı sonra güven, arkadaşlık ve ardındaki sevgi gerekiyor. Bunlar zincirleme birbirini besliyor.'' ifadelerini kullanmıştı.