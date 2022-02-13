Gönül Dağı'nın inatçı başkanı Münir'in gerçek hayattaki eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Bu ne böyle ya'

Gönül Dağı'nın inatçı başkanı Münir'in gerçek hayattaki eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Bu ne böyle ya'

Gönül Dağı'nda Gedelli'nin Belediye Başkanı olan Münir karakterine hayat veren Ege Aydan'ın eşi güzelliğiyle ağızları açık bıraktı. Aydan'ın eşi ile paylaştığı karelere yorum ve beğeni yağdı.

TRT ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Başarılı ve genç oyuncuları bir araya getiren dizi, her gafta farklı bir bozkırın hikayesini seyirci ile buluşturuyor.

Sıcak, samimi ve aile ilişkilerini ön plana çıkaran projede Ege Aydan, Gedelli Belediye Başkanı Münir'e hayat veriyor.

Kızı Asuman'ı çok seven ve prensipleri olan bir belediye başkanını canlandıran Ege Aydan, rolünü seyircisine başarılı ile geçiriyor.

Asuman ve Ramazan'ın arasına girdiği için sık sık tepki çeken Ege Aydan, set dışında ise oldukça eğlenceli.

Hem eğlenceli tavırları hem de reyting rekortmeni dizide hayat verdiği Münir Başkan karakteriyle adından söz ettiren Aydan, eşi ile gündeme geldi.

Ege Aydan, sosyal medya hesabından eşiyle karelerini paylaşması ile hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

EGE AYDAN'IN GÜZELLER GÜZELİ EŞİ

Kavak Yelleri dizisinde akıllara kazınan, pera sanatçısı Sevda Aydan'ın oğlu olan ve 1958 yılında dünyaya gelen Ege Aydan; Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve çeşitli tiyatrolarda sahne aldı.

Boyu uzun olduğu için baleyi bırakan ve oyunculuğa yönelen Aydan, başarısı ile ne kadar doğru bir seçim yaptığını herkese kanıtladı.

Oyunculuğun yanı sıra resim sanatına da ilgi duyan Ege Aydan, yaptığı resimlerle Avrupa'nın ilk 10 ressamı arasına girmeyi başardı. 10 parmağında 10 marifet olan Aydan, Gönül Dağı sayesinde ise kariyerinin zirvesine çıktı.

Dizide Münir Başkan'a hayat veren ve özel hayatı ile mercek altına alınan oyuncu, eşi ile gündeme getirildi.

Kavak Yelleri, Yaprak Dökümü, Binbir Gece, Savaşçı, Behzat Ç, Asmalı Konak gibi güçlü yapımlarda rol alan Ege Aydan'ın eşi oldukça güzel bir kadın...

Ege Aydan'ın 2015 yılında nikah masasına oturduğu Sevilay Aydan, sosyal medyadan güzelliği için bir sürü övgü dolu mesajlar aldı.

Yıllara meydan okuyan Sevilay Aydan'a ''Dünyaca ünlü yıldız sandım'' ve ''Harika görünüyorsunuz'' gibi binlerce yorum geldi.