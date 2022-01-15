Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi Arka Sokaklar'dan çıktı! Mavi gözleriyle büyülüyor

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterine hayat veren Serkan Kuru hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Kuru, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan güzel oyuncu ile evli çıktı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan ''Terme Çayı'' isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ünlü oyuncu Serkan Kuru, ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşadı.

Serkan Kuru; Kara Para Aşk, Kertenkele, Emret Komutanım, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Şah Mat ve Savaşçı gibi birçok projede boy gösterdi.

Kuru, şimdilerde başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Doktor Kenan karakterine hayat veren ve karakterinin hikayesini seyirciye yansıtmayı başaran ünlü oyuncu, performansı ile beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, Serkan Kuru'nun eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

SERKAN KURU'NUN GÜZELLER GÜZELİ EŞİ

Serkan Kuru, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan meslektaşı Gökcan Gökmen ile evli.

Birlikte rol aldığı Hatçe Sosyetede, Kaşıkçı Güzeli gibi projeler sayesinde tanışan çift, daha sonra evlendi. Bu evliliklerinden de bir kız çocuğu dünyaya geldi.