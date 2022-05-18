Gönül Dağı'nın Meryem'i açılıp saçıldı, mini elbisesiyle frikik vermesine ramak kaldı! 'Kendine gel artık'

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Meryem rolüyle akıllara kazınan Sevilay Gültekin, son paylaşımıyla dikkat çekti. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Gültekin, kendine hayran bıraktı.

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, kalplere dokunan hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar gibi isimleri buluşturan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarını renklendiriyor.

Şirin bir kasabada yaşayan Anadolu insanının öyküsünü anlatan ve iki sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmayan Gönül Dağı dizisinin birbirinden genç oyuncuları, yetenekleriyle göz dolduruyor.

Dizide canlandırdığı gözleri görmeyen Meryem karakteriyle sarsılmaz bir üne kavuşan Sevilay Gültekin, başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Senaryo gereği gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk ettiği için nankör ilan edilen Gültekin, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Eleştirilere isyan eden Gültekin, ''24 yaşındayım. Bir oyuncu olarak işimi yaptım diye 50 yaşındaki adamdan da hakaret duyuyorum 15 yaşındaki çocuktan da. Dizi, sinema denen şey iyi vakit geçirin diye vardır, kendinizi de başkalarını da kanser edin diye değil.'' ifadelerine yer vermişti.

Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Gültekin, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sevilay Gültekin'den mini elbiseli poz

Güzelliği ve sempatikliğiyle kendine hayran bırakan Sevilay Gültekin, göğüs dekolteli ve mini elbiseli pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Turuncu saçları ve çilleriyle farklı bir güzelliğe sahip olan Gültekin, paylaşımına ''Masadan dostlar eksiliyor biz yerli yerimizdeyiz.'' notunu düştü.

Yeşil mini elbisesiyle göz kamaştıran Gültekin'in kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

24 yaşındaki oyuncuya, ''Kendine gel artık sen Meryem'sin'', ''Sen neymişsin kız Meryem'', ''Rıfat'tan sonra büyük değişim'' gibi yorumlar yapıldı.