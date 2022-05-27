Gönül Dağı'nın Meryem'i annesini ilk kez paylaştı! 'Fıstık gibisiniz'

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndaki Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını yayınladı.

TRT1 ekranlarının Anadolu kokan dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla beğeni topluyor.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Meryem karakterini canlandıran Sevilay Öztürk de yıldızı parlayanlar arasında.

Dizide Rıfat'ı reddetmesi yüzünden gerçek hayatta seyircilerden çok sayıda mesaj alan Gültekin, "Nankör Meryem" olarak akıllara kazındı.

Annesini paylaştı

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 24 yaşındaki Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Instagram'da 42 bin takipçisi olan Sevilay Gültekin, annesini paylaştı ve, "Anam nihayet benimle dışarı çıkabildi" diye yazdı.

Sevilay Gültekin ve annesinin benzerliği, takipçilerini şoke etti.

İşte Gönül Dağı'nın Meryem'i ve annesi...