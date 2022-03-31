Gönül Dağı'nın Meryem'i dantelli transparan gelinliği giydi, ortalık karıştı! 'Bunu Rıfat'a neden yaptın'

Gönül Dağı'nın Meryem'i dantelli transparan gelinliği giydi, ortalık karıştı! 'Bunu Rıfat'a neden yaptın'

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndaki Meryem karakterini canlandıran başarılı ve genç oyuncu Sevilay Gültekin, gelinlikle poz verdi. Gültekin'in paylaşımı, takipçilerini adeta mest etti.

Sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Meryem karakterini canlandıran Sevilay Öztürk de yıldızı parlayanlar arasında.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 24 yaşındaki Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Dizide Rıfat karakterine yaptıklarıyla eleştiri okları üzerine çevrilen oyuncunun son pozuna da yorum yağdı.

NANKÖR MERYEM, GELİN OLDU

Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan genç oyuncu, Instagram hesabından gelinlik pozlarını paylaştı.

Sevilay Gültekin'in beyazlar içindeki pozlarına, tepki yağdı.

Dantel detaylı transparan gelinliğiyle kamera karşısına geçen oyuncuya takipçileri sert yorumlarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, Gültekin'in paylaşımına "Bunu nasıl yaparsın", "Bu kadarı fazla", "Keşke hiç oynamasaydın" yorumları geldi.