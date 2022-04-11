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    • Gönül Dağı'nın Meryem'i mini elbisesini giydi, ortalığı yaktı geçti! 'Rıfat'tan ayrılınca açıldıkça açıldın'

    Gönül Dağı'nın Meryem'i mini elbisesini giydi, ortalığı yaktı geçti! 'Rıfat'tan ayrılınca açıldıkça açıldın'

    Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin, mini elbisesiyle poz verdi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Gültekin'in paylaşımına, beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 18:00
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    Gönül Dağı'nın Meryem'i mini elbisesini giydi, ortalığı yaktı geçti! 'Rıfat'tan ayrılınca açıldıkça açıldın'

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle izleyicileri ekran başına kilitmeyi başarıyor.

    Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimleri bir araya getiren Gönül Dağı dizisi, cumartesi günlerine damgasını vuruyor.

    Birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyan ve hepsinin büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Gönül Dağı dizisi, reytinglerde rakiplerine çelme takmaya devam ediyor.

    Dizide Sevilay Gültekin'in hayat verdiği Meryem karakteri ile Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Rıfat karakteri arasında yaşananlar yürekleri dağladı.

    Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk eden ve gidişiyle Rıfat'ı divaneye döndüren Meryem'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Rolü nedeniyle son zamanlarda eleştiri yağmuruna tutulan Sevilay Gültekin, hikayesi bittiği için projeye veda etti.

    Ouynculuğunun yanı sıra güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bırakan Gültekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Mini elbiseli pozuna beğeni yağdı

    Kızıl saçları ve çilleriyle oldukça farklı bir güzelliğe sahip olan Sevilay Gültekin, Instagram hesabından mini elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı.

    Hayranları tarafından diziye çok yakıştırılan ve geri dönmesi beklenen Gültekin'in paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

    24 yaşındaki oyuncuya, ''Kahvehanenin parasını unutmadık'', ''Meryem hanımın gözü açılınca hayatı değişmiş'', ''Rıfat'tan ayrılınca açıldıkça açıldı'', ''Gözün kör olmasın Meryem'', ''Çok güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

    Gönül Dağı nın Meryem i mini elbisesini giydi, ortalığı yaktı geçti! Rıfat tan ayrılınca açıldıkça açıldın #1

    Gönül Dağı nın Meryem i mini elbisesini giydi, ortalığı yaktı geçti! Rıfat tan ayrılınca açıldıkça açıldın #2

    Gönül Dağı nın Meryem i mini elbisesini giydi, ortalığı yaktı geçti! Rıfat tan ayrılınca açıldıkça açıldın #3


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