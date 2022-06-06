Petrol
119.4
-0.27%
Euro
17.7547
0.90%
Dolar
16.5714
0.96%
Altın
981.25
0.41%
Borsa
2648
1.80%
Bitcoin
522.136
4.66%
BTXN Coin
11.78
5.27%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 20 C

    Gönül Dağı'nın Meryem'i modelliğe soyundu, takipçilerinin ağzı açık kaldı! 'Sen insan mısın'

    TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndaki Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin, makyajlı haliyle takipçilerini büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 21:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı'nın Meryem'i modelliğe soyundu, takipçilerinin ağzı açık kaldı! 'Sen insan mısın'

    Sezon finaline giden TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi...

    Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi sezon boyunca Anadolu masalını ekranlara taşıdı.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, eylül ayında yeniden ekranlarda olacak.

    Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Meryem karakterini canlandıran Sevilay Öztürk de yıldızı parlayanlar arasında.

    Diziden ayrılsa da sevenlerinin ilgisi azalmayan Sevilay Gültekin, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor.

    Makyajı olay oldu

    Sosyal medyayı aktif kullanan 24 yaşındaki Gültekin, aynı zamanda modellik de yapıyor.

    Turuncu saçları ve çilleriyle doğal bir güzelliği bulunan genç oyuncu, son paylaşımıyla dikkatleri çekti.

    Mürdüm rengi göz makyajı ve rujuyla poz veren Sevilay Gültekin, Instagram'a damga vurdu.

    Gültekin'in takipçilerinden bir kısmı beğeni yağmuruna tutarken, bazıları ise "doğal halin daha güzel" dedi.

    Gönül Dağı nın Meryem i modelliğe soyundu, takipçilerinin ağzı açık kaldı! Sen insan mısın #1

    Gönül Dağı nın Meryem i modelliğe soyundu, takipçilerinin ağzı açık kaldı! Sen insan mısın #2


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Brent petrolün varil fiyatı 120,46 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 120,46 dolar

    Elektrikli uçak Alia, 2 bin km'den fazla uçtu
    Teknoloji

    Elektrikli uçak Alia, 2 bin km'den fazla uçtu

    Görüş Bildir