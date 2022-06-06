Gönül Dağı'nın Meryem'i modelliğe soyundu, takipçilerinin ağzı açık kaldı! 'Sen insan mısın'

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndaki Meryem karakterini canlandıran Sevilay Gültekin, makyajlı haliyle takipçilerini büyüledi.

Sezon finaline giden TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi...

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi sezon boyunca Anadolu masalını ekranlara taşıdı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, eylül ayında yeniden ekranlarda olacak.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken, Meryem karakterini canlandıran Sevilay Öztürk de yıldızı parlayanlar arasında.

Diziden ayrılsa da sevenlerinin ilgisi azalmayan Sevilay Gültekin, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Makyajı olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan 24 yaşındaki Gültekin, aynı zamanda modellik de yapıyor.

Turuncu saçları ve çilleriyle doğal bir güzelliği bulunan genç oyuncu, son paylaşımıyla dikkatleri çekti.

Mürdüm rengi göz makyajı ve rujuyla poz veren Sevilay Gültekin, Instagram'a damga vurdu.

Gültekin'in takipçilerinden bir kısmı beğeni yağmuruna tutarken, bazıları ise "doğal halin daha güzel" dedi.