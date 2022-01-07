Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'i bir de Instagram'da görün! Güzelliğiyle baş döndürüyor

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Gültekin, güzelliğiyle de herkesi büyüledi.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına toplamayı başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri çeken Gönül Dağı, yeni ve genç yüzlere fırsat tanımaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de güzel oyuncu Sevilay Gültekin...

Dizide hayat verdiği Meryem karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı kareleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

GÜZELLİĞİYLE TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

''Yeni Gelin'' ve ''Elimi Bırakma'' dizilerinde boy gösteren Sevilay Gültekin, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Instagram hesabında 14 bine yakın takipçisi bulunan Sevilay Gültekin, paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mest etti.

İşte, Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin'in Instagram paylaşımları…