Gönül Dağı'nın Mezarcı İlyas'ı Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan aşı çağrısı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Mezarcı İlyas karakterine hayat veren Halil İbrahim Kalaycıoğlu, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara aşı olunması çağrısında bulundu.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlık bekleniyor.

MEZARCI İLYAS'TAN 'AŞI OLUN' ÇAĞRISI

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisinde Mezarcı İlyas karakteriyle izleyici karşısına çıkan Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Kalaycıoğlu, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde çeşitli sorunların yaşandığını ancak aşılanmadaki artışla bunların giderek azaldığını söyledi.

Kovid-19 sürecinin daha az kayıpla aşılmasında aşının önemine işaret eden Kalaycıoğlu, "Bu halimize bin şükür diyorum. Daha beteri de olabilirdi. Daha beter günler de gördük. Bu günler yine de güzel günler. Aşılarımızı olmamız lazım. Şu anda koronavirüsten dolayı vefat edenler, aşısız olan vatandaşlarımız. Yani yüzde 90'ı aşısız olanlar. Onun için lütfen aşılarımızı olalım, dikkat edelim." dedi.

TRT'YE ÖVGÜ

TRT'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Kalaycıoğlu, özellikle dizilerinin çok beğenildiğini belirterek şöyle devam etti:

"TRT, örf ve adetlerimize son derece dikkat ediyor. TRT, gelenek göreneklerimizi mümkün olduğu kadar yaşatıyor. Şu anda Gönül Dağı dizimiz, ailenin seyredebileceği, gelenek göreneklerimize dikkat ettiği için haftalık reyting rekoru en yüksek dizi. Haftanın birincisi olarak gidiyor. Ben de orada olmaktan gurur ve onur duyuyorum."

Hastanede tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kalaycıoğlu, "O bizim büyüğümüz, ağabeyimiz. Türk sinemasına büyük emekleri geçen bir ağabeyimiz. Allah'tan şifalar diliyorum. O neler atlatmadı, bunu da atlatır." diye konuştu.