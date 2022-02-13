Gönül Dağı'nın mucit Taner'i bir değişmiş pir değişmiş! Eski halini gören hayal kırıklığına uğrar mı uğrar...

Gönül Dağı'nın mucit Taner'i bir değişmiş pir değişmiş! Eski halini gören hayal kırıklığına uğrar mı uğrar...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakterinin masumiyetini seyirciye yansıtmayı başaran Berk Atan, eski kareleri ile hayranlarını bir hayli şaşırttı. Atan'ın uzun saçlı hali 'Pes' dedirtti.

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, bozkırın birbirinden güzel hikayelerini seyirci ile buluşturuyor.

3 amcaoğlunun yaptığı icatlar ve hayallerinin ekrana aktarıldığı dizide başrol oyuncusu Berk Atan, Taner karakterine hayat veriyor.

Taner'in masumiyeti, ailesine sahip çıkması, zekası ve öğretmen kızına karşı duyduğu aşkı seyirciye geçiren Atan, herkesin beğenisini kazanıyor.

Geç yeteneklerden olan Berk Atan yer aldığı Güneşin Kızları dizisinde adını duyurduktan sonra en büyük çıkışını yeniden Gönül Dağı ile yaptı.

Partneri Gülsim Ali ile iyi bir uyum yakalayan ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşayan Atan, eski kareleri ile şoke etti.

Sık sık paylaştığı karelerle gündeme gelen Atan'ın eski hali görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

BERK ATAN'IN ŞAŞIRTAN HALLERİ

Güneşin Kızları dizisinde Savaş karakterine hayat veren Berk Atan, Gönül Dağı'nda dikkatleri üzerine çekti.

2012 Best Model of Turkey birincisi olan ve birçok başarılı dizide yer alan Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan ve 2013 yılında Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile ekran karşısına geçen oyuncu, yakışıklılığı ile göz dolduruyor.

Hem kariyeri hem de özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Berk Atan, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile hayranlarından tam not alıyor.

Her fırsatta ne kadar yakışıklı olduğu dile getirilen Berk Atan, eski kareleri ile ise şaşkınlık yarattı.

Uzun saçlı halleri ile Barış Akarsu'ya benzetilen oyuncu, bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Genç ismin değişine olumlu yorumlar gelirken, "Şimdiki halleri daha iyi" denildi.

İŞTE BERK ATAN'IN ESKİ HALİ