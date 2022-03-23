Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i acımasızca terk etmişti! Ortadan kaybolan Rıfat öldü mü?

Gönül Dağı dizisinin son fragmanında; Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın ortadan kaybolduğu ve tüm kasabanın Rıfat'ı aramaya dağa çıktığı görüldü. Peki Nankör Meryem'in terk ettiği Rıfat öldü mü?

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Anlattığı hikayelerle içleri ısıtan Gönül Dağı dizisinin 26 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 57. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran dizinin son fragmanında; Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın büyük bir yıkım yaşadığı görüldü.

Meryem'in kendisini terk etmesine dayanamayan Rıfat, ortadan tamamen kaybolurken kasabalılar ise onu aramak için dağa çıktı.

Güneş toplayan adamın çok geç kaldıklarını söylemesi üzerine Taner, ''Nasıl geç kaldık, Rıfat öldü mü?'' dedi. Taner'in bu sözleri, izleyicilerde büyük bir şok etkisi yarattı.

Peki Nankör Meryem'in terk ettiği Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Hüseyin Sevimli diziden ayrıldı mı? İşte Gönül Dağı 57. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 57. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI RIFAT ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı dizisinde Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Kellerin Rıfat karakteri, bir anda ortadan kayboldu ve öldüğü düşünüldü. Ancak Rıfat'ın diziden ayrıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İzleyiciler ise senaristin ters köşe yapacağını belirten yorumlara bulundu. Rıfat'ın akıbeti yeni bölümün ardından belli olacak.