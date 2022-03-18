Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i at üstünde verdiği pozla ortalığı yıktı! 'Rıfat kırmızı çizgimizdir Meryem'

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gültekin, son paylaştığı karelerle de kendisine hayran bıraktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, birbirinden genç ve yetenekli ismi bir araya getiriyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Dizide Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Rıfat karakteri ile Sevilay Gültekin'in hayat verdiği kör Meryem karakterinin büyük aşkı ilgiyle izleniyor.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'a soğuk davranarak seyirciyi delirten ve nankör damgası yiyen Meryem'in tavrının değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

Oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Sevilay Gültekin, güzelliği ve sempatikliğiyle de beğeni topluuyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gültekin, Instagram hesabından paylaştığı kareleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

SON POZLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Dizide Rıfat'ın sevdiği kadın olan Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareleriyle gündeme geldi.

Kızıl saçları, çilleri ve güzelliği ile diziden oldukça farklı görünen Gültekin, hayranlarının beğenisini kazandı.

Instagram hesabında 30 bine yakın takipçisi bulunan Gültekin'in son pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya, ''Rıfat kırmızı çizgimizdir Meryem'', ''Gözlerin çok güzel'', ''Rıfatı üzme Meryem'', ''Çok güzelsin'', ''Bu nasıl güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.