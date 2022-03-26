Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i son pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi! 'Rıfat'a yanlış yaptın'

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile dikkati çekti. Gültekin'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden samimi hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, usta isimlerin yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda ağırlıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere aktarıyor.

Dizide özellikle Hüseyin Sevimli'nin canlandırdığı Rıfat karakteri ile Sevilay Gültekin'in hayat verdiği kör Meryem karakterinin büyük aşkı ilgiyle izleniyor.

Gözleri açıldıktan sonra Rıfat'a soğuk davranarak seyirciyi delirten ve nankör ilan edilen Meryem'in tavrının değişip değişmeyeceği merak ediliyor.

Meryem'in yaşadıklarını büyük bir başarıyla izleyiciye aktaran ve oyunculuğuyla alkış toplayan Sevilay Gültekin, güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gültekin, Instagram hesabından paylaştığı kareleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

SON POZLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dizide Kellerin Rıfat'ın sevdiği kadın olan Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından paylaştığı son kareleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Kızıl saçları, çilleri ve güzelliği ile diziden oldukça farklı görünen Gültekin, hayranlarının beğenisini kazandı.

Instagram hesabında 30 bini aşkın takipçisi bulunan Gültekin'in son pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya, ''Rıfat'a yanlış yaptın'', ''Kırmızılı güzellik'', ''Gözlerin çok güzel'', ''Rıfatı üzme Meryem'', ''Her halin başka güzel'', ''Bu nasıl güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.