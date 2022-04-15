Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i mini elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yeri! 'Rıfat'ın ahını aldın Meryem'

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Meryem karakteriyle büyük bir üne kavuşan Sevilay Gültekin, mini elbisesiyle poz verdi. Güzelliğiyle büyüleyen Gültekin'in paylaşımı, takipçilerini mest etti.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı Anadolu insanının öyküsünü anlatan TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli'nin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarını renklendiriyor.

Birbirinden genç ve yetenekli isimlere fırsat tanıyarak hepsinin büyük bir üne kavuşmasını sağlayan Gönül Dağı dizisi, iki sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor.

Dizinin son bölümlerinde, gözleri açıldıktan sonra Rıfat'ı terk ederek onun divaneye dönmesine neden olan Meryem, izleyiciler tarafından nankör ilan edilmişti.

Meryem'in kendisini terk edip Eskişehir'den ayrılmasına dayanamayan Rıfat'ın hali, hem ailesinin hem sevenlerinin hem de ekran başındakilerin yüreklerini dağlamıştı.

Dizinin yayınlanan son fragmanında; Rıfat'ın evlenmesi için köyden kasabaya yeni bir kız getirildi ve bu sahne izleyicilerin yüzünü güldürdü.

Rıfat bu güzeller güzeli kızla nikah kıyarken, Meryem defterinin ise artık tamamen geride kaldığı görüldü.

Meryem karakterini başarılı bir şekilde canlandıran ve hikayesi bittiği için diziden ayrılan Sevilay Gültekin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ouynculuğunun yanı sıra güzelliği ve sempatikliğiyle de kendine hayran bırakan Gültekin, son olarak mini elbisesiyle çekildiği kareleriyle gündeme geldi.

Mini elbiseli pozuyla görenleri mest etti

Turuncu saçları ve çilleriyle oldukça farklı bir güzelliğe sahip olan Sevilay Gültekin, Instagram hesabından mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hayranları tarafından diziye çok yakıştırılan ve geri dönmesi beklenen Gültekin'in paylaşımına, binlerce beğeni ve yorum geldi.

24 yaşındaki oyuncuya, ''Meryem'in gözü açılınca hayatı değişmiş'', ''Kız seninki evleniyor koş yetiş özür dile'', ''Rıfat'ın ahını aldın Meryem'', ''Diziye geri dön'', ''Çok güzelsin'' yorumları yapıldı.