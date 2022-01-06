Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Almanya'da aşka geldi! Sevgilisinin güzelliğiyse ezber bozdurttu...

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sevgilisi ile olan yeni karelerini sosyal medyadan yayınlandı. Oyuncunun aşk dolu kareleri, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Birbirinden genç oyuncularıyla ve konusu ile beğeni toplayan Gönül Dağı dizisi, yılbaşı arası vermişti.

Yılbaşı arasını fırsat bilen bazı oyuncular tatile çıkarken, bu isimlerden birisi olan Cihat Süvarioğlu, yeni yıla sevgilisi ile girdi.

Dizide Ramazan karakterine hayat veren ve Asuman'a olan sevgisi ile herkesi etkileyen Süvarioğlu, Almanya'ya gitti.

Sevgilisi ile çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, çok sayıda beğeni aldı.

CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN AŞK PAYLAŞIMLARI

Sevgilisi ile olan kareleri Instagram hesabından paylaşan Cihat Süvarioğlu'na çok sayıda beğeni geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Cihat Süvarioğlu ve Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar'ı yakıştırırken, bazıları ise oyuncunun sevgilisine övgüler yağdırdı.

Süvarioğlu'nun kız arkadaşının güzelliği ve doğallığı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, ikilinin uzun süredir birlikte oldukları görüldü.

ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Gönül Dağı sayesinde tanınan ve adını geniş kitlelere duyuran Cihat Süvarioğlu, değişimi ile gündem olmuştu.

Şimdilerin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen ve sergilediği performans ile dikkatleri çeken Süvarioğlu, yıllar içinde bir hayli kilo vermiş.

Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu, genç neslin en yetenekli isimlerin birisi.