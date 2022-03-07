Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Asuman'a inat mutlu... Gerçek sevgilisi ile paylaştığı pozu rekor kırdı!

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Ramazan karakteri ile ününe ün katan genç isim Cihat Süvarioğlu, sevgilisi ile yeni bir kare paylaştı. Ünlü ismin o karesi hayranlarından tam not aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu, Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar ile iyi bir uyum yakaladı.

Ramazan ve Asuman'ın büyük aşkını seyirciye yansıtmayı başaran ikili, izleyenlerin gönlünde taht kurdu.

Hazal Çağlar, Neşet Ertaş'ın türküleriyle kulakların pasını silerken, Cihat Süvarioğlu ise aşkıyla göz doldurdu.

Son bölümde Ramazan ve Asuman aşkı büyük bir çıkmaza girerken Ramazan, Asya ile olan nişanı bozamadı.

Bu konuda Ramazan'la konuşan Münir Başkan ona pişmanlığını dile getirdi ancak bu nişan bozulmadı.

İkilinin ayrı düşmesi ve yeni fragmanda Asuman'ın kasabayı terk etmesi hüzünlü anlara neden olurken, Ramzan ise gerçek sevgilisi ile kare paylaştı.

Dizideki gibi büyük bir aşık olan Cihat Süvaroğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz, güzelliği ile beğeni rekorları kırıyor.

CİHAT SÜVARİOĞLU GERÇEK HAYATTA MUTLU

Sosyal medya hesabından sevgilisi Balca Yılmaz ile karelerini paylaşan Cihat Süvarioğlu'nun mutluluğu hayranlarını sevindiriyor.

Kalbi Balca Yılmaz için atan Süvarioğlu, dizideki partneri Hazal Çağlar ile yakıştırılıyordu.

Ancak ikilinin hem sette hem de set dışında yakın arkadaş oldukları hatta Hazal Çağlar'ın Balca Yılmaz ile tanıştığı biliniyor.

Doğal güzelliği ile beğeni toplayan Balca Yılmaz ise sevgilisi ile olan mutluluğunu paylaşmaktan geri kalmıyor.

Yılbaşında birlikte tatile giden ve her boşluğu beraber değerlendiren ikilinin yeni karesi yine beğeni topladı.

Balca Yılmaz paylaştığı kareye "Yeşil ve mor" kalp koymayı ihmal etmezken, hayranlar ise nazar boncuklu emojiler gönderdi.

İŞTE O SON KARE