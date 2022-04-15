Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Asuman'dan daha güzel olan aşkıyla poz verdi! 'Sevgilin dekoltesiyle yaktı bizi'

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Asuman'dan daha güzel olan aşkıyla poz verdi! 'Sevgilin dekoltesiyle yaktı bizi'

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu, sevgilisi Balca Yılmaz ile poz verdi. Güzelliği ile beğenilen Balca Yılmaz'ın dekoltesi ise sosyal medyanın diline düştü.

23 Eylül 1990 yılında Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu, 2014’ten itibaren sinema ve dizi filmlerde yer almaya başladı.

Sinema ve dizilerden önce tiyatro sahnesinde boy gösteren Süvarioğlu, 2019 yılında Masal Çiçeği ve Yüzleşme dizilerinde yer aldı.

Asıl çıkışını Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Ramazan karakteriyle yapan Süvarioğlu, kısa süre içerisinde kariyerinin zirvesine çıktı.

Ramazan'ın eğlenceli yanlarını ve hüzünlerini ustalıkla seyirciye yansıtan Süvarioğlu'na Hazal Çağlar eşlik ediyor.

Asuman ve Ramazan'ın aşkı seyircinin izlemeyi en sevdiği sahneler arasında yer alıyor. Set dışında da yakıştırılan ikiliden Süvarioğlu ise aşkı çoktan buldu.

Balca Yılmaz isimli güzel bir genç kızla sevgili olan Cihat Süvarioğlu, sık sık sosyal medyadan paylaşım yapıyor.

Balca Yılmaz'ın güzelliği ise dizide Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar ile kıyaslandırılıyor.

Balca Yılmaz - Cihat Svarioğlu'ndan aşk dolu poz

Setin tatil edildiği günlerde soluğu Balca Yılmaz'ın yanında alan Cihat Süvarioğlu, özel hayatındaki mutluluğu sıklıkla hayranlarıyla paylaşıyor.

Yılmaz'ın Almanya'da yaşadığı bilinirken, Süvarioğlu ise aşkını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Hatta Hazal Çağlar'ın fan sayfaları yayınladıkları bazı videolarda, Balca Yılmaz'ın sete geldiğini ve setteki herkesle arkadaş olduğunu gösterdi.

Doludizgin devam eden bu aşktan yeni bir kare geldi. Cihat Süvarioğlu'nun beyazlar içerisinde olduğu karede, Balca Yılmaz'ın giydiği rengarenk elbisesi göz doldurdu.

İkilinin hayranları, "Allah ayırmasın" , "Sevgilin güzelmiş Ramazan" , "Dekoltesi biraz fazla değil mi?" , "Asuman'a ne oldu?" tarzında yorumlar yaptı.