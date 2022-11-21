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    • Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! 'Bu güzellik şaka mı'

    Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! 'Bu güzellik şaka mı'

    Oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz güzelliği ile adeta büyüledi. İşte başarılı oyuncunun sevgilisi ile bazı sosyal medya paylaşımları..
    • 21.11.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:56
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    Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! 'Bu güzellik şaka mı'

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Ramazan karakteriyle tanınan oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi gündeme geldi.

    Sosyal medyadan birlikte paylaşımlar yapan çifte övgü dolu yorumlar geliyor. Ünlü oyuncunun sevgilisi Balca Yılmaz ile verdiği pozlar büyük beğeni topluyor.

    Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu sosyal medyayıda oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    İşte Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz'ın bazı instagram paylaşımları..

    Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bu güzellik şaka mı #1

    Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bu güzellik şaka mı #2

    Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bu güzellik şaka mı #3

    Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bu güzellik şaka mı #4

    Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bu güzellik şaka mı #5

    Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bu güzellik şaka mı #6


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