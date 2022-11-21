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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! 'Bu güzellik şaka mı'

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! 'Bu güzellik şaka mı'

Oyuncu Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz güzelliği ile adeta büyüledi. İşte başarılı oyuncunun sevgilisi ile bazı sosyal medya paylaşımları..