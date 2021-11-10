Gönül Dağı'nın Ramazan'ı eski haliyle şoke etti! Cihat Süvarioğlu'nun inanılmaz değişimi

Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteriyle karşımıza çıkan ve dikkatleri üzerine çeken Cihat Süvarioğlu, eski haliyle şoke etti. Oyuncunun değişimini görenler gözlerine inanamadı.

TRT ekranlarında yayınlanan ve konusuyla herkesin beğenisini kazanan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, Cumartesi günü ekrana geliyor.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuları bir araya toplayan projede, Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu dikkati çekti.

Ramazan ve Asuman'ın aşkı herkesi hüzünlendirirken, Cihat Süvarioğlu'nun komik halleri ise izleyenleri güldürdü.

Yakışıklılığıyla ayrıca dikkati çeken Süvarioğlu'nun yıllar önce çekilmiş kareleri ortaya çıktı ve herkesi şoke etti.

Oyuncunun yıllar önce çekilmiş karelerini gören dizinin hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖNÜL DAĞI'NIN RAMAZAN'I ESKİ HALİYLE HERKESİ ŞOKE ETTİ

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun sempatik halleri herkesin gönlünde taht kurdu.

Komik anları ve Asuman'a olan aşkıyla herkesin sevgisini kazanan Ramazan karakterini canlandıran Süvarioğlu, eski haliyle şoke etti.

Süvarioğlu’nun eski hali ve verdiği kilolar, görenleri hayrete düşürüyor.