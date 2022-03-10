Gönül Dağı'nın Selami'si bakın hangi şarkıcıyla evliymiş! O isim yemyeşil gözleriyle büyülüyor...

Gönül Dağı'nın Selami'si bakın hangi şarkıcıyla evliymiş! O isim yemyeşil gözleriyle büyülüyor...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Selami Ferses karakteriyle beğeni toplayan Eser Eyüboğlu'nun eşi de sanatçı çıktı. Eyüboğlu'nun eşini görenler, güzelliği ve sesi karşısında adeta büyülendi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman güldürüyor.

Dizide Selami Ferses karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu, yanık sesiyle milyonların beğenisini kazanıyor.

Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Eser Eyüboğlu, komik ve sempatik oluşuyla dizinin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Eyüboğlu, özel hayatını magazin basınından uzak yaşamayı tercih etse de hayranları, oyuncunun kameralar ardındaki yaşamını merak ediyor.

Hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eşinin şarkıcı olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor.

'SELAMİ FERSES' İLE ÇIKIŞ YAPTI

1984 yılında Bursa'da dünyaya gelen Eser Eyüboğlu, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Doksanlar, Ege'nin Hamsisi ve Şevkat Yerimdar gibi projelerle tanınan Eser Eyüboğlu, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiriyor.

Dizideki Selami karakteri ile geniş bir hayran kitlesi elde eden Eyüboğlu, oyunculuğun yanı sıra saz, piyano, klarnet ve yan flüt de çalabiliyor.

EŞİ DE SANATÇI ÇIKTI

Magazin basınından uzak bir yaşam süren Eser Eyüboğlu, 2015 yılında Zeynep Eyüboğlu ile dünyaevine girdi.

İkiz çocuk babası olan Eyüboğlu, eşi ve çocuklarıyla verdiği mutluluk pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eyüboğlu'nun eşi Zeynep Eyüboğlu, duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Zeynep Eyüboğlu'nun pozlarına, ''Tablo gibisiniz'', ''Gözleriniz ne kadar güzel'' ve ''Mutluluğunuz daim olsun'' gibi yorumlar yapılıyor.

Tıpkı eşi Eser Eyüboğlu gibi sanatçı olan Zeynep Eyüboğlu, şarkıcılık yapıyor. Zeynep Eyüboğlu, 'Doğa İçin Çal' kliplerinde, sesiyle büyülüyor.