Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş diziden ayrıldı mı? Açıklama geldi

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonunda, Serdar karakterinin olup olmayacağı merak edilirken Utku Ateş'ten açıklama geldi. Peki Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam izleyicisine kavuşuyor.

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizinin izleyicileri, Serdar karakterine ahat veren Utku Ateş'in Gönül Dağı'ndan ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

Peki Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku ateş diziden ayrıldı mı? İşte Utku Ateş'in Gönül Dağı açıklaması....

UTKU ATEŞ'İN GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR

Hatırlanacağı üzere Haziran ayında Gönül Dağı'ndan ayrılan Utku Ateş'in dizideki rolünün devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

''Cam Tavanlar'' dizisine geçiş yaptığı için ekipten ayrıldığı ortaya çıkan Utku Ateş'in hayat verdiği Serdar karakterinin hikayede tamamen gözden çıkarılmaması ve uzunca bir süre olmayacağı mesajının verilmesi hayranlarını bir hayli üzmüştü.

Elif ile Serdar'ın aşk yaşamasını isteyen dizinin sıkı takipçileri, Utku Ateş'in diziden gitmesine büyük tepki gösterdi ve yaptıkları yorumlarla geri dönmesini çok istediklerini belirtmişti.

Cam Tavanlar dizisi, geçtiğimiz haftalarda 8. bölümü ile birlikte final yapınca, Serdar karakterinin yeniden hikayeye dahil edileceği iddiaları daha da güçlenmişti. Ancak Gönül Dağı dizisini üzen haber geldi.

Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.'' ifadelerini kullandı.