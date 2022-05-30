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- Gönül Dağı'nın talihsiz Dilek'i teknede siyah bikinisiyle stres attı! 'Bizi ağlat, sen sefa yap'
Gönül Dağı'nın talihsiz Dilek'i teknede siyah bikinisiyle stres attı! 'Bizi ağlat, sen sefa yap'
- 30.05.2022 - 18:13
Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, güzelliği ve dikkati çekici sempatikliği sayesinde gönülleri fethetti.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan karakterine hayat veren Gülsim Ali, Gönül Dağı'nda ününe ün kattı.
İki sezondur hayat verdiği Dilek ile seyirciyi etkilemeyi başaran Gülsim Ali, son sahnede sevenlerini üzdü.
Diziden hikayesi bittiği için ayrılan Gülsim Ali, Taner'in kollarında can verdi ve bebeğini annesiz bıraktı.
Dilek karakterinin bu ayrılışı sosyal medyadan gündemolurken, Gülsim Ali'nin dikkati çeken güzelliği olay oldu.
Teknede verdiği pozu yeniden gündem olan Gülsim Ali, ekran başında ağlayan seyirciden tatlı sitemler aldı.
"Biz çok ağladık, sen gül" tarzında yorumlar alan Gülsim Ali İlhan, Instagram üzerinden 1,7 milyona yakın takipçi kazandı.
Gülsim Ali'nin güzelliği
Gülsim Ali'nin teknedeki pozu görenin aklını başından aldı. Güzelliği ile göz dolduran oyuncu, diziden ayrıldığı için herkesi üzdü.
Hayranları oyuncuyu yeniden ekranda görmek için sabırsızlanırken, "Sempatini hiç kaybetme" demeyi ihmal etmedi.
18 Şubat 1995 Bulgasitan'da dünyaya gelen ve oyunculuk için Türkiye'ye gelen Gülsim Ali, diziden ayrılmasına ilişkin iddiaları ise sosyal medya üzerinden yalanladı.