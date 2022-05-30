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Gönül Dağı'nın talihsiz Dilek'i teknede siyah bikinisiyle stres attı! 'Bizi ağlat, sen sefa yap'

Gönül Dağı'nın talihsiz Dilek'i teknede siyah bikinisiyle stres attı! 'Bizi ağlat, sen sefa yap'

Gönül Dağı'ndan ayrılışı herkesi üzen Gülsim Ali, teknede verdiği pozuyla olay oldu. Güzelliği ile göz dolduran Gülsim Ali'ye beğeni dolu yorumlar ve mesajlar geldi.