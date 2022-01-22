Gönül Dağı'nın Taner ve Asuman'ından sarmaş dolaş poz! Hayranları şokta...

Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan ile Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününde bir araya geldi. İkili sarmaş-dolaş poz verdi, beğeni ve yorum yağdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrolünde yer aldığı dizi, herkesin beğenisini topladı.

Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar hem güzelliği hem de sesi ile dizinin hayranlarından tam not aldı.

Cihat Süvarioğlu ile partner olan ve Ramazan ile Asuman'ın aşkını anlatan ikili, seyirciye yaşadıkları duyguları geçirmeyi başardı.

Dizide yaşadıkları aşk seyirci tarafından benimsenirken oyuncular, dizi seti dışında da oldukça yakın arkadaş.

Bu arkadaşlıklardan birisi ise Hazal Çağlar ve Berk Atan arasında başladı. Atan ve Çağlar, Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününde buluştu.

KARDOSUNDAN CANOSUNA YANIT

Gönül Dağı'nın oyuncuları Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu dün akşam rol arkadaşları Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hazal Çağlar, dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile sarmaş dolaş poz verdi.

Çağlar, samimi kareye 'Kardom' notunu düştü. Berk Atan ise Hazal Çağlar'a 'Canom' yanıtını verdi.

HAZAL ÇAĞLAR HAKKINDA

25 yaşında olan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'ne giren Çağlar, ilk kez Aile Hükümeti filmiyle kamera karşısına geçti.

Instagram'da 200 bine takın takipçisi bulunan güzel oyuncu, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.