Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Bir dönemin fırtınalar estiren mankeni...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle beğeni toplayan Berk Atan'ın ünlü mankenin yeğeni olduğunu duyanlar şoke oldu.

Sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan TRT1 dizisi Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncularıyla izleyicilerin gözdesi.

Köprü Film imzalı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin kaleminden çıkan Yahya Samancı yönetmenliğindeki dizi Anadolu masalını ekranlara taşıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, Anadolu'dan hikayeler taşıyor.

Dizideki tüm oyuncular başarılarıyla dikkat çekerken,Taner karakterini canlandıran Berk Atan da yıldızı parlayanlar arasında.

Adını ilk olarak Güneşin Kızları dizisinde duyurduktan sonra Gönül Dağı ile kariyerinde zirve yapan Atan, performansı ve yakışıklılığı ile ilgi görüyor.

Şimdilerde sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Atan'ın akraba olduğu isim duyanların ağzını açık bıraktı.

Halası Ebru Destan çıktı

Ünlü oyuncu Berk Atan'ın bir dönem magazin gündeminden düşmeyen bir isim ile akraba olduğu ortaya çıktı.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın eski manken Ebru Destan'ın yeğeni...

Ebru Destan Instagram hesabından oyuncuyla fotoğraf paylaşıp altına "Halasının bir tanesi" notunu düştü

Ebru Destan ile yeğeni arasındaki benzerlik görenleri şaşırttı.