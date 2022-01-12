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- Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan öfkeden deliye döndü: Şerefsiz, ruh hastası, pislik!
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan öfkeden deliye döndü: Şerefsiz, ruh hastası, pislik!
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 15:59
Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Berk Atan, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.
Başrolünü Gülsüm Ali İlhan'la paylaştığı Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle adından söz ettiren Berk Atan, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekmayi başarıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Atan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Başakşehir'de bir köpeği kasten öldüren Katarlı sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
''POTANSİYEL KATİL''
Berk Atan, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda adeta öfke kustu.
Genç oyuncu, paylaşımında, ''Bu şerefsiz, ruh hastası pisliğin cezası hapis değilse, çıkarttığınız hayvan hakları yasasını çöpe atın. Bu şerefsiz, potansiyel katil!'' ifadelerini kullandı.
EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site önünde, Katarlı bir sürücü, yol kenarındaki köpeği arabasıyla kasten ezme suçundan gözaltına alındı.
Ancak kısa sürede serbest bırakılan sürücüye tepkiler dinmedi. Hayvan severler, sürücüyü evinin önünde protesto etti. Gelen tepkiler üzerine Katarlı sürücü, yeniden gözaltına alındı.
Köpeğin neden öldüğünü anlamaya çalışan site sakinleri, olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla gerçeğe ulaşmıştı.