Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın eski hali genç kızları üzebilir! Hele uzun saçları...

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan, eski hali ile dikkati çekti. Yakışıklı ve başarılı oyuncunun eski halini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, renkli bölümlerle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizinin çekimleri, Sivrihisar'da yapılıyor.

Ekrana geldiği her bölümle zaman zaman ağlatan zaman zaman güldüren Gönül Dağı, reytinglerin zirvesinde yer alıyor.

Genç birçok ismin yer aldığı dizide başrol olan Berk Atan, Taner karakterine hayat veriyor. Taner'in masum ve hayal dolu dünyasını seyirci ile buluşturan Atan, rolün altından başarılı ile kalkıyor.

Yakışıklılığı ve rol arkadaşı Gülsim Ali İlhan'la olan uyumuyla beğeni alan Atan, sosyal medya üzerinden takipçi sayısı fazla olan isimlerin başında yer alıyor.

Birçok projeye imza atan ve Güneşin Kızları sayesinde geniş kitlelere ulaşan oyuncunun eski hali ortaya çıktı.

Sık sık paylaştığı karelerle gündeme gelen Atan'ın eski hali ise görenleri şoke etti.

BERK ATAN'IN UZUN SAÇLI HALİ

Güneş'in Kızları dizisinde Savaş karakterine hayat veren Berk Atan, dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu partneri Burcu Özbek ile beğeni topladı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Bir dönem çok fazla proje içerisinde yer almayan ve sessizliğe gömülen Atan, Gönül Dağı ile yeniden yükselişe geçti.

Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde adı geçen oyuncu, eski hali ile şaşırttı.

Atan'ın eski halini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.