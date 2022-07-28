Gönül Dağı'nın Taner'i diziden ayrılıyor mu? Berk Atan'ın yeni projesi şoke etti...

Gönül Dağı'nın Taner'i diziden ayrılıyor mu? Berk Atan'ın yeni projesi şoke etti...

Gönül Dağı dizisinde Taner'i canlandıran Berk Atan, Yağmur Tanrısevsin ile birlikte On Üçüncü Gün filminde yer almaya hazırlanıyor. İkiliden film çekimleri öncesi ilk kareler geldi.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, herkesin ilgisini çekti.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, 2 sezon boyunca reyting rekorları kırdı.

Dizinin başrolünde yer alan Gülsim Ali'nin ayrılığı herkesi üzerken, Taner'e hayat veren Berk Atan'ın yeni rol arkadaşının kim olacağı ise merak ediliyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getiren dizis sayesinde popülerliği artan Atan, yaz aylarında da boş durmadı.

Yaz sezonunda kısa bir tatil yapan ve yeni bir film çekmeye hazırlanan Berk Atan, Yağmur Tanrısevsin ile partner oldu.

On Üçüncü Gün filminde yer almaya hazırlanan ikiliden yeni kareler geldi. Gönül Dağı seyircileri ise Berk Atan'a övgüler yağdırdı.

Diziden ayrılmıyor, yeni film yolda

Yağmur Tanrısevsin ile partner olan Berk Atan, yeni sezonda da Gönül Dağı'na devam edecek.

İkilinin uyumları sosyal medya üzerinden gündem oldu. Yakıştırılan Tanrısevsin ve Atan'ın rol alacakları film, merak konusu olmaya başladı.

Filmde Elya'yı canlandıracak olan Yağmur Tanrısevsin'in güzelliği dikkati çekerken, Berk Atan'ın ise yakışıklılığına yakışıklılık kattığı görüldü.

Romantik komedi tarzında olacak olan film için geri sayım başlarken, Gönül Dağı dizisi de Eylül ayında ekranda olacak.

İŞTE O KARELER