Gönül Dağı'nın Taner'i hızlı çıktı! Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılır ayrılmaz gönlünü kaptırdığı oyuncuya bakın...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Taner karakteriyle adından söz ettiren Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılmıştı. Atan'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, izleyicisini zaman zaman hüzünlendirirken zaman zaman güldürüyor.

Dizide Taner karakterine hayat veren Berk Atan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da beğeni topluyor.

Dizideki partneri Gülsim Ali ile uyumu çok beğenilen Berk Atan hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Atan'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

SEMİHA BEZEK İLE AŞK YAŞIYOR İDDİASI

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırmıştı.

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan ile 1 yıl süren ilişkilerini noktaladıklarını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ayrılığın hemen ardından Berk Atan'ın gönlünü meslektaşı Semiha Bezek'e kaptırdığı iddia edildi.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Berk Atan ile Semiha Bezek bir partide yakınlaştı.

DAHA ÖNCE FEYYAZ ŞERİFOĞLU İLE ANILDI

Mersin'de dünyaya gelen ve 2012 yılında Miss Turkey'de finale yükselen Semiha Bezek; Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl ve Yeşil Deniz gibi yapımlarda rol aldı.

Semiha Bezek'in adı daha önce Camdaki Kız dizisinin yıldızı Feyyaz Şerifoğlu ile de aşk dedikodularına karışmıştı.