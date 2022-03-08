Gönül Dağı'nın Taner'i zamanında bakın kiminle yakalanmış! O isim Galatasaray camiasından...

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın zamanında el ele görüntülendiği isim herkesi şaşırttı. Yakışıklı oyuncunun hayranları, "Ne alaka" demeden edemedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin reyting rekortmeni yapımı olmayı başardı.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya gibi isimleri buluşturan dizi, Neşet Ertaş'ın türkülerini seyirci ile buluşturuyor.

Bozkırın birbirinden güzel hikayelerini ekrana taşıyan dizide hem hüzün hem de sevgi bolca yer alıyor.

Bu dizinin başrolünde yer alan ve Taner'e hayat veren Berk Atan ise Gülsim Ali İlhan ile partner oldu.

İlk olarak Taner ve Dilek'in aşkını tanıyan, seven seyirci, Berk Atan'a ve oyunculuğuna ise ayrı bir parantez açtı.

Yakışıklı isim sayısız projede yer aldı ancak Gönül Dağı dizisi ile ününe ün kattı ve dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu dışında da özel hayatı ile gündeme gelen Berk Atan'ın eskiden görüntülendiği isim şoke etti.

Atan'ın hayatını merak eden ve araştıran hayranları, bir dönem Buse Terim'le el ele görüntülendiğini duyunca şaşırdı.

BUSE TERİM - BERK ATAN

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2012 yılında Berk Atan ile el ele bir mekan çıkışında görüntülendi.

Mekandan el ele çıkan Buse Terim-Berk Atan ikilisi gazetecileri görünce büyük panik yaşamıştı. Soruları yanıtsız bırakan ikili, Buse Terim'e ait otomobile binerek hızla mekandan uzaklaşmıştı.

"İLİŞKİYE DÖNÜŞMEDEN SONLANDI"

Terim, el ele yakalandığı manken Berk Atan ile ilgili ilk kez Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Terim, "Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Süreç aramızda bir ilişkiye dönüşemeden sonlandı" diye yazdı.

Şimdilerde Volkan Bahçekapılı ile evli olan ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Buse Terim'in oldukça güzel bir hayatı ve evliliği var.