Gönül Dağı'nın Veysel ile Cemile'si karlar üzerinde poz verdi! Görenin içi ısındı...

Gönül Dağı dizisinde karı-kocayı canlandıran Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertük, karlar üzerinde poz verdi. Birbirine yakıştırılan ikilinin yanında Zahide'yi canlandıran Ecem Özkaya yer aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, herkesin sevdiği ve keyifli izlediği bir proje haline geldi.

Dizi bilinen tüm yapımların aksine birbirinden yetenekli ve genç oyuncuları bir araya getirdi, seyirci ile buluşturdu.

Bu genç, yetenekli ve daha önce ekranda yer almamış olan isimler, rollerinin hakkından gelmeyi başardı.

Bu isimlerden birisi olan Semih Ertürk, başarılı dizide Veysel karakterine hayat verdi ve hikayesini herkese sevdirdi.

Babası düğüncü Muammer ile yaşadıklarını ve hayal kırıklıklarını seyirciye geçiren Veysel, gönüllerde taht kurdu.

Veysel karakterinin partneri olan Cemile'ye genç ve güzel oyuncu Nazlı Pınar Kaya hayat verirken, uyumları bir hayli beğenildi.

Dizide karı-kocayı oynayan ve sette oldukça yakın arkadaş olan ikili, set dışında da dostluklarını sürdürüyor.

VEYSEL VE CEMİLE'DEN KAR POZU

Set dışında yakın arkadaş olduklarını sık sık dile getiren ve paylaştıkları karelerle beğenilen oyuncular, karlar üzerinde poz verdi.

Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk'ün karlar üzerindeki pozlarına, Zahide karakterine hayat verem Ecem Özkaya eşlik etti.

Hayranları tarafından sık sık yakıştırılan ikili, bu pozları ile yeniden gündem oldu. İkili geçtiğimiz günlerde doğum gününde bir araya gelmiş ve yine samimi pozlar vermişti.

SEMİR ERTÜRK KİMDİR?

14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğan Semih Ertürk, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Reklam filmleriyle kamera önü çalışmalarına adım atan Ertürk, 2015'te 'Yok Artık' filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' karakterini canlandıran oyuncu, Gönül Dağı sayesinde tanındı.