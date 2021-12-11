Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk resmen çökmüş! İki kare arasındaki farka bakın

Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Semih Ertürk, Veysel'e hayat veriyor. Veysel'in duygusal hikayesi ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Ertürk, eski hali ile gündem oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranda olacak.

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, reytinglere ambargo koydu.

Birçok yeni ve genç ismi seyirci ile buluşturan dizide Semih Ertürk, Veysel karakterine hayat veriyor.

Veysel'in hüzünlü hayatını seyirciye başarı ile geçiren Ertürk, rol arkadaşı Nazlı Pınar Kaya ile oldukça iyi bir uyum yakaladı.

Veysel ve Cemile'nin saf aşkını izleyenlere yansıtan ve gönüllerde taht kuran oyuncular, geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyunculuğu dışında yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Semih Ertürk, eski haliyle gündem oldu.

SEMİH ERTÜRK'ÜN DEĞİŞİMİ HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

1993 yılında dünyaya gelen Semih Ertürk, Gönül Dağı dizisinde adını geniş kitlelere duyurma imkanı buldu.

Birçok başarılı projede yer alan Semih Ertürk eski kareleri ile gündem oldu. Oyuncunun eski halini gören hayranları, kısa süre içerisinde yaaşdığı değişimi fark etti.

2015 yılında ‘’Yok Artık’’ filminde rol alan Ertürk, akabinde ATV ekranlarında ‘’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’’ dizisinde rol aldı. Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide Said karakterine hayat vermişti.