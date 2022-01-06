Gönül Dağı'nın yeni bölümünde şoke eden olay! O hikaye tersine döndü...

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde şoke eden olay! O hikaye tersine döndü...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, verdiği yılbaşı arasını sonlandırıyor. Cumartesi günü ekrandaki yerini almaya hazırlanan dizi, seyircisine yine eğlenceli anlar yaşatacak.

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, verdiği yılbaşı arasının ardından 8 Ocak Cumartesi günü ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün yer aldığı dizi, seyircisini yine ekrana kilitleyecek.

Hem eğlendiren hem de hüzünlendiren dizinin yayınlanan son fragmanı, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Youtube üzerinden yayınlanan fragmanda; Sefer ve Zahide'nin duygusal konuşması izleyenleri ağlattı.

Seyircinin bir diğer merak ettiği konuların başında ise Asuman ve Ramazan aşkının nereye gideceği geliyordu.

Yayınlanan fragmanda; bu ikilinin ayrılmadığı aksine Asuman'ın yeni bir hamle yaptığı görüldü.

ASUMAN'IN BABASINDAN REST

Asuman'ın babası olan Gedelli Belediye Başkanı Münir, kızının aşkına ve evlenmesine karşı çıktı.

Yayınlanan fragmanda bunu bir kez daha dile getiren Münir, "Benim bu evden cenazem çıkmadan, Asuman gelinliği ile çıkıp da Ramazan’ın koluna giremez" diyerek sert bir çıkış yaptı.

Gönül Dağı 46. Bölüm 2. fragmanı İZLE

ASUMAN DAYANAMADI VE RAMAZAN'I KAÇIRDI

Bu çıkışın ardından Asuman'ın Ramazan'dan ayrılmamak için onu kaçırdığı görüldü.

Ramazan ve Asuman aşkını seven seyirci, hikayenin tersine dönmesinden ise oldukça memnun oldu. Geçtiğimiz bölümlerde Ramazan dayanamamış ve Asuman'ı kaçırmıştı.

Bu defa Asuman'ın sevdiği için cesur olması ve hamle yapması, babasıyla iplerin ise iyice gerilmesini sağlayacak.

Peki, Asuman ve Ramazan evlenebilecek mi? Bunu yeni bölümde hep beraber öğreneceğiz.