Gönül Dağı'nın yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı: Gelenler, gidenler, kalanlar...

TRT ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezon oldukça sevilen Gönül Dağı dizisi, 11 Eylül'de ekranda olacak. Dizinin yeni sezonuna dair ikinci fragmanı ise görücüye çıktı.

TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, konusu ile dikkati çekti.

Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen Gönül Dağı, 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 30. bölümü ile sezon finali vermişti.

Başarılı bir sezon geçiren ekip ve oyuncular sezon finaliyle birlikte tatile çıkarken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu.

Dizinin yeni sezonu için gözler 11 Eylül'e çevrilirken, ikinci fragman ise yayınlandı.

İşte Gönül Dağı yeni sezon ikinci fragmanı..

Gönül Dağı yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı VİDEO

ÇEKİMLER İSTANBUL'DA BAŞLADI

Sevilen dizi yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak.

Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da başlanarak, Eskişehir Sivrihisar'da devam edilen dizinin oyuncu kadrosuna sanatçı Serkan Kuru "Doktor Kenan" karakteriyle katıldı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.