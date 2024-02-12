Gönül Dağı’nın yıldızı yıllar önce Yetenek Sizsiniz’e katılmış… İşte iz bırakan dansı Bir zamanlar ekranların vazgeçilmez yarışma programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz, milyonları ekran başına kilitleyen unutulmaz anlara sahne olmuştu. Gönül Dağı’nın sevilen oyuncusu, meğer yıllar önce Yetenek Sizsiniz’e katılmış. Dans performansı görenleri şoke etti.

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2009 yılında ekranlara damga vuran Yetenek Sizsiniz, izleyicileri ekran başına kilitleyen unutulmaz anlara sahne olmuştu.

O dönemde yarışmaya katılan yetenekli isimler, izleyicileri adeta büyülemiş ve jüriyi de hayran bırakmıştı.

TRT 1’in fenomen dizisi Gönül Dağı’nın yıldız ismi de bir zamanlar Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış.

Dansı görenleri şaşırttı

Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Erkan'ı canlandıran ismin, aslında Yetenek Sizsiniz'in bir yıldızı olduğunu biliyor muydunuz?

Henüz bir çocukken dans ederek katıldığı bu ünlü yarışmada dikkat çeken oyuncu, Burak Can!

Ne kadar değişmiş olsa da dikkatli bakınca ancak tanınabilen bu yetenekli oyuncunun kariyeri, dans tutkusuna dayanıyor gibi görünüyor.

İşte 13 yaşında yarışmaya katılan Burak Can'ın dans performansı...