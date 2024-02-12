2009 yılında ekranlara damga vuran Yetenek Sizsiniz, izleyicileri ekran başına kilitleyen unutulmaz anlara sahne olmuştu.
O dönemde yarışmaya katılan yetenekli isimler, izleyicileri adeta büyülemiş ve jüriyi de hayran bırakmıştı.
TRT 1’in fenomen dizisi Gönül Dağı’nın yıldız ismi de bir zamanlar Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış.
Dansı görenleri şaşırttı
Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Erkan'ı canlandıran ismin, aslında Yetenek Sizsiniz'in bir yıldızı olduğunu biliyor muydunuz?
Henüz bir çocukken dans ederek katıldığı bu ünlü yarışmada dikkat çeken oyuncu, Burak Can!
Ne kadar değişmiş olsa da dikkatli bakınca ancak tanınabilen bu yetenekli oyuncunun kariyeri, dans tutkusuna dayanıyor gibi görünüyor.
İşte 13 yaşında yarışmaya katılan Burak Can'ın dans performansı...