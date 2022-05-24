Gönül Dağı'nın Zahide'si derin dekoltesiyle ortalığı yaktı, kırmızı elbisesi akılları aldı! 'Sen neymişsin be'

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, güzelliği ile herkesi etkilemeye devam ediyor. Dizideki karakteri ile herkesin gözdesi olan isim, dekoltesi ile akılları baştan aldı.

25 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk Bölümü'nde eğitim aldı.

2012-2015 yılları arası önce TRT 1'de daha sonra FOX'a geçen Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini canlandıran Özkaya, Hayat Şarkısı sayesinde iyice tanındı.

Kartallar Yüksek Uçar, Havalimanı/İyi Uçuşlar, Cümbür Cemaat Aile ve İffet dizilerinde de yer alan Özkaya, Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini canlandırıyor.

Sevdiği adamla kaçan ancak sonrasında pişman olan ve üç çocuğu ile babasının evine dönen Zahide'ye hayat veren Özkaya karakteri üzerine adeta bir elbise gibi giydi.

Herkesin gönlüne Zahide sayesinde girmeyi başaran Ecem Özkaya, kariyerinin en fazla tanındığı dönemi yaşamaya başladı.

Eskişehir'deki çekimlerde eğlenceli anlar geçiren güzel isim, eskiden çektirdiği dekolteli karesi ile gündem oldu.

Ecem Özkaya'dan dekolte şov

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Özkaya, 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin Ahmet Kaan adını verdikleri bir oğlu oldu. Ancak ikili geçtiğimiz yıllarda aldıkları ani bir kararla, yollarını ayırdı.

Kariyeri ile sevenlerinin karşısına çıkan Özkaya, eskiden çektirdiği kırmızı elbisesi ile olay oldu.

Ecem Özkaya'nın dekolteli elbisesi ve kısa saçları hayranlarından tam not aldı.

Bazı hayranları diziye atıf yaparak, "Sen neymişsin" derken bazıları ise güzelliğini öve öve bitiremedi.